Сколько платят за услуги электросети в соседних странах?

У некоторых людей счета за электроэнергию выросли на 5 евро, в то время как у других плата за потребленное электричество составляет менее половины от конечного счета. Еще не прошло и месяца с тех пор, как жители получили первые счета за электричество, подсчитанные согласно новым тарифам на распределение и передачу, однако уже обещают, что в декабре они будут пересмотрены. Но, как известно, "обещанного три года ждут".
Еще во время разработки тарифов Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls путь был покрыт большими ямами, но похоже, что его принятие обществом будет еще сложнее. С одной стороны, недовольство можно понять, так как кто будет в восторге от того, что треть или даже более половины счета образует плата за распределение/передачу, но, с другой стороны, нужно осознавать, что это не плата за "воздух", а, проще говоря, за содержание инфраструктуры и вообще возможность ее использовать. Другой вопрос, насколько эта плата адекватна.
Все тщательно оценено, но все-таки пересмотрят
В Sadales tīkls онлайн-журналу Klik отметили, что тариф создается согласно методике Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK), в него включены обоснованные расходы оператора системы распределения электроэнергии, "которые долго и тщательно оценивала SPRK". Кроме того, поясняется, что утвержденные расходы тарифы адекватными для обеспечения критической инфраструктуры - обслуживания распределительной системы и предоставления услуг по распределению электроэнергии потребителям.