Пн, 21.08.2023
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
LAT
Искать
Для абонентов
Сколько платят за услуги электросети в соседних странах?
Электричество. Иллюстративное фото Фото: Pixabay
Laura Ozoliņa
, TVNET Financenet žurnāliste
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp

У некоторых людей счета за электроэнергию выросли на 5 евро, в то время как у других плата за потребленное электричество составляет менее половины от конечного счета. Еще не прошло и месяца с тех пор, как жители получили первые счета за электричество, подсчитанные согласно новым тарифам на распределение и передачу, однако уже обещают, что в декабре они будут пересмотрены. Но, как известно, "обещанного три года ждут".

Еще во время разработки тарифов Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls путь был покрыт большими ямами, но похоже, что его принятие обществом будет еще сложнее. С одной стороны, недовольство можно понять, так как кто будет в восторге от того, что треть или даже более половины счета образует плата за распределение/передачу, но, с другой стороны, нужно осознавать, что это не плата за "воздух", а, проще говоря, за содержание инфраструктуры и вообще возможность ее использовать. Другой вопрос, насколько эта плата адекватна.

Все тщательно оценено, но все-таки пересмотрят

В Sadales tīkls онлайн-журналу Klik отметили, что тариф создается согласно методике Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK), в него включены обоснованные расходы оператора системы распределения электроэнергии, "которые долго и тщательно оценивала SPRK". Кроме того, поясняется, что утвержденные расходы тарифы адекватными для обеспечения критической инфраструктуры - обслуживания распределительной системы и предоставления услуг по распределению электроэнергии потребителям.

И в SPRK отмечают, что тарифы оценены тщательно, и к ним относятся только обоснованные расходы. В том числе в ходе оценки расходы обеих операторов были снижены в целом на 176,1 миллиона евро от изначально поданных операторами проектами тарифов. Упомянутое снижение расходов включает в себя как эффект мер, содержащихся в законе о снижении чрезвычайного повышения цен на энергоресурсы, так пересмотр затрат, запланированных в тарифных проектах, представленных обоими операторами, и перераспределение доходов от перегрузки в тариф на управление системой услуг.

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp

Ключевые слова

Наверх