Сколько платят за услуги электросети в соседних странах?

Еще во время разработки тарифов Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls путь был покрыт большими ямами, но похоже, что его принятие обществом будет еще сложнее. С одной стороны, недовольство можно понять, так как кто будет в восторге от того, что треть или даже более половины счета образует плата за распределение/передачу, но, с другой стороны, нужно осознавать, что это не плата за "воздух", а, проще говоря, за содержание инфраструктуры и вообще возможность ее использовать. Другой вопрос, насколько эта плата адекватна.