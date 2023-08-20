Невинные семейные фото не так уж и невинны: как они могут разрушить будущее ребенка

Обычно, правда, родители делают так, чтобы лица самых маленьких детей были скрыты.

Фотография, о которой идет речь, является постом в Instagram генерального директора компании Meta Марка Цукерберга. Под публикацией 39-летнего миллиардера идет обсуждение, почему Цукерберг скрывает лица своих дочерей семи и девяти лет.

Цукерберг как никто другой понимает, как одна необдуманная публикация в социальных сетях может повлиять на будущее ребенка. Большинство родителей по всему миру даже не задумываются о том, что, публикуя фотографии своих детей, они начинают оставлять детский цифровой след.

В среднем у пятилетнего ребенка около 1500 фотографий, которые родители разместили в Интернете без его согласия. Это значит, что дети могут стать своего рода объектом слежки в Интернете, а родители об этом не задумываются.

В активное время развития технологий, особенно если речь идет об искусственном интеллекте, последствия неосторожных публикаций могут быть даже трагическими, и в целом они нарушают частную жизнь ребенка. Дети, чьи фотографии публикуются в Интернете, могут стать жертвами несоблюдения правил защиты данных - их фото и изображения даже могут быть использованы для создания порнографии с применением искусственного интеллекта.