Бабушка Алины часто говорила: "Каждый день - это кино, ты в нем в главной роли. Как ты там будешь выглядеть, зависит только от тебя". Ее любовь к стильным образам передалась и внучке. Сейчас Алина Осипова востребованный стилист в Риге. В разговоре с онлайн-журналом Klik она рассказала, почему для этой профессии не нужно высшее образование и как стиль может поменять жизнь человека.
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"Стиль - это про любовь к себе". История Алины Осиповой, которая добилась успеха в чужой стране
"Каждый стилист должен быть немного психологом. Не всегда запрос клиента про одежду. Женщина может прийти и сказать, что хочет новое пальто, но важно понять истинный запрос, когда ты начинаешь общаться с человеком. А почему пальто? Какого цвета это пальто? Зачем оно человеку? Может, там все намного глубже.
Например, девушка три года просидела в декрете и уже забыла, что такое женственность, и сейчас решила заново найти себя. Стилист не просто покупает какой-то лук, а отвечает на запрос клиента и создает образ человека", - объясняет Алина.