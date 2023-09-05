"Стиль - это про любовь к себе". История Алины Осиповой, которая добилась успеха в чужой стране

Бабушка Алины часто говорила: "Каждый день - это кино, ты в нем в главной роли. Как ты там будешь выглядеть, зависит только от тебя". Ее любовь к стильным образам передалась и внучке. Сейчас Алина Осипова востребованный стилист в Риге. В разговоре с онлайн-журналом Klik она рассказала, почему для этой профессии не нужно высшее образование и как стиль может поменять жизнь человека.