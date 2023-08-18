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Прямая речь ⟩ Рассказ мамы маленькой Сильвы, которая с резаными ранами ждала хирурга BKUS 12 часов
Фото носит иллюстративный характер Фото: MIA Studio/Shutterstock
Apollo.lv Dace Otomere rus.tvnet.lv
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17 августа сердца пользователей Facebook сжимались от рассказа матери Сильвы о 12-часовом пребывании в Детской клинической университетской больнице (BKUS). "Две большие резаные раны стеклом - одна в бедре рядом с гениталиями, другая в мягких тканях попы", - с такими травмами Анита и ее дочь Сильва обратились в больницу. "В больнице мы ждали операции 12 часов. Не поймите меня неправильно, я не говорю о халатности врачей, я говорю о системной проблеме, о том давлении, под которым находятся врачи, медсестры, вчера работали хирурги, выбирая, кто может позволить себе дольше истекать кровью. Такого быть не должно", - пишет мать, пережившая самый страшный кошмар каждого родителя.

Мы попросили представителей BKUS прокомментировать этот случай и ситуацию в больнице, а также узнали у Аниты, как себя чувствует Сильва сейчас.

"Будет длинно. Две большие резаные раны, одна в бедре в районе гениталий, другая - в мягких тканях попы. Моя двухлетняя Сильва. Абсолютно несчастный, непредсказуемый случай, произошедший прямо на моих глазах. Шок. Одна из ран - длиной не менее 5 см (хирург указал 6 см). Машина Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Огре с воем шин и звуковых элементов доставила нас в BKUS до полудня".

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