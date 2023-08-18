Прямая речь ⟩ Рассказ мамы маленькой Сильвы, которая с резаными ранами ждала хирурга BKUS 12 часов

17 августа сердца пользователей Facebook сжимались от рассказа матери Сильвы о 12-часовом пребывании в Детской клинической университетской больнице (BKUS). "Две большие резаные раны стеклом - одна в бедре рядом с гениталиями, другая в мягких тканях попы", - с такими травмами Анита и ее дочь Сильва обратились в больницу. "В больнице мы ждали операции 12 часов. Не поймите меня неправильно, я не говорю о халатности врачей, я говорю о системной проблеме, о том давлении, под которым находятся врачи, медсестры, вчера работали хирурги, выбирая, кто может позволить себе дольше истекать кровью. Такого быть не должно", - пишет мать, пережившая самый страшный кошмар каждого родителя.