Курьеры платформ по доставке еды недовольны снижением своих доходов. А некоторые – еще и тем, что беженцев и других приезжих берут на курьерскую службу без знания эстонского языка. Представители платформ утверждают, что плата за заказ зависит от ряда факторов, а общение курьера с клиентом минимально, в клиентской же поддержке на эстонском говорят, пишет Rus.Postimees.
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В Эстонии курьеры недовольны: повышайте зарплату, а работу давайте тем, кто владеет эстонским
В редакцию Rus.Postimees обратился читатель Денис (имя изменено, известно редакции - прим.ред.), работающий курьером в Wolt. Недавно он вернулся к курьерской деятельности после небольшого перерыва и пару месяцев назад заметил, что его заработок стал меньше, чем в прошлом году, хотя налицо повсеместный рост цен, и зарплаты во многих секторах повышаются.