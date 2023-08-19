В Эстонии курьеры недовольны: повышайте зарплату, а работу давайте тем, кто владеет эстонским

Курьеры платформ по доставке еды недовольны снижением своих доходов. А некоторые – еще и тем, что беженцев и других приезжих берут на курьерскую службу без знания эстонского языка. Представители платформ утверждают, что плата за заказ зависит от ряда факторов, а общение курьера с клиентом минимально, в клиентской же поддержке на эстонском говорят, пишет Rus.Postimees.