Пир во время мебельной чумы, или Кто не рискует, тот не пьет шампанское?

Представительский магазин площадью 4500 квадратных метров, открывшийся в Пеэтри, рядом с выездом на Тартуское шоссе, называется Mööbliait и принадлежит одноименной компании, которая является одним из старейших торговцев мебели в Эстонии. В строительство здания было вложено около пяти миллионов евро, и это - крупнейший в Эстонии мебельный магазин, принадлежащий эстонскому капиталу. Финансировал строительство Bigbank. Случай для нашей экономики, прямо скажем, беспрецедентный. И, как кажется экономистам, несвоевременный.

Аналитик SEB Михкель Нестор в опубликованном в Rus.Postimees комментарии "Будущее экономики Эстонии выглядит довольно мрачно" отметил, что объемы производства мебели за год упали на треть. Руководитель мебельной фабрики Bed Factory Sweden Индрек Аасна, отвечая на вопрос Äripäev, подтвердил, что судя по их клиентам, объемы сократились еще больше - вдвое.