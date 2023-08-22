Карина из Fotki.lv об испытаниях в бизнесе и спорте: "Для меня спорт - это допинг"

С 2019 года Карина Глазкова состоит в федерации IFBB. В 2020 и 2022 годах она завоевала третье место в соревнованиях FitModel World Cup, а кроме того, в 2022-м была четвертой на чемпионате мира (по версии IFBB).



IFBB (International Fitness and Bodybuilding Federation) - международная федерация бодибилдинга и фитнеса. Это самая крупная, престижная и старейшая федерация в мире.

"Вы не поверите, сколько людей до сих пор печатают фото", - восклицает она в разговоре. 18 лет назад именно Fotki.lv была одной из первых фирм, начавших осуществлять печать снимков через интернет.

Карина Глазкова не скрывает, что у нее кроме фото-бизнеса есть и второй, который связан с приготовлением диетических продуктов, но вот уже почти 5 лет она серьезно увлекается фитнесом. У нее две дочери, одна из которых даже соревновалась с Кариной в одной категории.

Карина Глазкова Фото: Juris Lisovs / TVNET

Каждая тренировка - это испытание

"Изначально я начала с пауэрлифтинга", - вспоминает Карина. Ее в этот вид спорта привело случайное знакомство с тренером. Она пришла в зал и сразу же начала поднимать тяжелый вес: