Комментирует Лусис ⟩ Безумие! Посмотрите на это платье!

Конечно, потом мне объяснили, что это был епископ Вардан Навасардян из Балтийской епархии Армянской апостольской церкви, и они, наверное, просто так одеваются. Возможно, они одеваются так, чтобы отпугивать маленьких мальчиков, и в этом смысле для католической церкви в целом было бы неплохо перенять эту практику. В любом случае, если бы я был учеником магической школы, я бы все равно избегал Вардана из соображений безопасности - это выглядит слишком подозрительно.

Второй наряд, который еще более бурно обсуждался в соцсетях, был на Эвике Силине, потенциальном будущем премьер-министре Латвии. В это она принарядилась на пресс-конференцию, на которой Кришьянис Кариньш объявил о своей отставке.