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Комментирует Лусис ⟩ Безумие! Посмотрите на это платье!
Фото: Paula Čurkste/LETA
Toms Lūsis
, TVNET publicists
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За последнюю неделю одежда двух человек не осталась незамеченной пользователями сети. Моим абсолютным фаворитом среди них стал джентльмен, который был замечен рядом с президентом на вечеринке в Аглоне в костюме темного волшебника, явившегося в Хогвартс, чтобы убить Гарри Поттера. Если кто не видел, чуть ниже добавлю фото.

Конечно, потом мне объяснили, что это был епископ Вардан Навасардян из Балтийской епархии Армянской апостольской церкви, и они, наверное, просто так одеваются. Возможно, они одеваются так, чтобы отпугивать маленьких мальчиков, и в этом смысле для католической церкви в целом было бы неплохо перенять эту практику. В любом случае, если бы я был учеником магической школы, я бы все равно избегал Вардана из соображений безопасности - это выглядит слишком подозрительно.

Второй наряд, который еще более бурно обсуждался в соцсетях, был на Эвике Силине, потенциальном будущем премьер-министре Латвии. В это она принарядилась на пресс-конференцию, на которой Кришьянис Кариньш объявил о своей отставке.

Интернет-модники тут же пошли в атаку - "кимоно", "халат", даже "тряпка" и "как женщина может такое носить?". Хотя я, конечно, не эксперт в области моды, мне показалось, что этот наряд был очень красивый и стильный. Как потом выяснилось, на Силине было серебристо-льняное платье латвийского бренда одежды Nolo.

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