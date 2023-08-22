Расходы в сотни миллионов евро: в Эстонии процветает крупный тайный бизнес

В начале июля Госконтроль опубликовал результаты расследования, которое выявило, что госсектор годами раздавал предприятиям миллиарды, но непонятно кому, сколько и на что. И самое главное - какая польза была от этой меры поддержки. Однако известно, что были распределены пособия в размере примерно четырех миллиардов евро.