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Расходы в сотни миллионов евро: в Эстонии процветает крупный тайный бизнес

Лийна Лакс rus.postimees.ee
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Ручка и документы. Фото иллюстративное.
Ручка и документы. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

В Эстонии есть десятки учреждений, одной из основных функций которых является распределение различных денежных пособий. На основании этого в стране существуют сотни рабочих мест. Но перемещение этих денег не происходит бесплатно, пишет Rus.Postimees.

В начале июля Госконтроль опубликовал результаты расследования, которое выявило, что госсектор годами раздавал предприятиям миллиарды, но непонятно кому, сколько и на что. И самое главное - какая польза была от этой меры поддержки. Однако известно, что были распределены пособия в размере примерно четырех миллиардов евро.

Сколько стоит распределение денег, зависит от конкретной сферы.

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