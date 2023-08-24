Пиедруя - место, где начинаются наши страхи

Пиедруя - это место, которое трудно распознать в определении, предложенном в преамбуле Сатверсме. Хотя пограничные столбы свидетельствуют, что мы находимся в Латвии, его латышская идентичность, основанная на "латышском образе жизни", говорящая на латышском языке и культивирующая латышские традиции, смешивается здесь с культурным наследием латгальцев, поляков, белорусов, литовцев и русских. Онлайн-портал TVNET Klik отправился на белорусское приграничье вместе с командой Международного фестиваля современного искусства Survival Kit 14. В фокусе фестиваля, который проходит с 7 сентября по 8 октября, в этом году - "Дружба на расстоянии". Пограничник, который в выкрашенном в зеленый цвет пикапе проверяет наши пропуска, услышав об этом, говорит, что никакой дружбы на этой границе уже нет.