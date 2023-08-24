Пиедруя - место, где начинаются наши страхи

Галина стала жертвой российской политики "соотечественников" в Латвии и получила в 2015 году российское гражданство. Предложение тогда казалось очень заманчивым - можно было выйти на пенсию уже в 55 лет и получать пенсию, которая на тот момент была выше, чем в Латвии. Теперь изменения в законодательстве вынудили ее пожалеть. Несмотря на то, что Галина родилась и выросла в Пиедруе, теперь она тревожится по поводу своего будущего в случае, если не сможет пройти проверку на знание госязыка. Она готова учиться, но поясняет, что в Пиедруе вообще нет людей, с которыми можно общаться на латышском. Ее муж родился в Беларуси и на государственном языке не говорит. Вокруг в домах живут такие же граждане России, как она. А на языковые курсы ей нужно ездить в Краславу - на автобусе, который дорогой и ходит редко.