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Пиедруя - место, где начинаются наши страхи
Церковь в Пиедруе Фото: Jānis Škapars/TVNET
Elizabete Elīna Vizgunova-Vikmane rus.tvnet.lv
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Пиедруя - это место, которое трудно распознать в определении, предложенном в преамбуле Сатверсме. Хотя пограничные столбы свидетельствуют, что мы находимся в Латвии, его латышская идентичность, основанная на "латышском образе жизни", говорящая на латышском языке и культивирующая латышские традиции, смешивается здесь с культурным наследием латгальцев, поляков, белорусов, литовцев и русских. Онлайн-портал TVNET Klik отправился на белорусское приграничье вместе с командой Международного фестиваля современного искусства Survival Kit 14. В фокусе фестиваля, который проходит с 7 сентября по 8 октября, в этом году - "Дружба на расстоянии". Пограничник, который в выкрашенном в зеленый цвет пикапе проверяет наши пропуска, услышав об этом, говорит, что никакой дружбы на этой границе уже нет.

Галина стала жертвой российской политики "соотечественников" в Латвии и получила в 2015 году российское гражданство. Предложение тогда казалось очень заманчивым - можно было выйти на пенсию уже в 55 лет и получать пенсию, которая на тот момент была выше, чем в Латвии. Теперь изменения в законодательстве вынудили ее пожалеть. Несмотря на то, что Галина родилась и выросла в Пиедруе, теперь она тревожится по поводу своего будущего в случае, если не сможет пройти проверку на знание госязыка. Она готова учиться, но поясняет, что в Пиедруе вообще нет людей, с которыми можно общаться на латышском. Ее муж родился в Беларуси и на государственном языке не говорит. Вокруг в домах живут такие же граждане России, как она. А на языковые курсы ей нужно ездить в Краславу - на автобусе, который дорогой и ходит редко.

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