Золотой кубок и 900 тысяч за профессиональный секс. Какая она - чемпионка Европы по сексу?

В онлайн-журнале KLIK мы уже рассказывали о первом официальном чемпионате Европы по сексу, а также представляли участников соревнований. Хоть организаторы и считают секс как вид спорта логичным (президент SSF* Драган Братич имел амбиции сделать секс официальным видом спорта в Швеции), представители шведских спортивных организаций называют секс-чемпионат безумием. Тем не менее соревнования все равно состоялись и победитель также был определен, точнее - победительница. О ней и будет этот рассказ.