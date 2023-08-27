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Золотой кубок и 900 тысяч за профессиональный секс. Какая она - чемпионка Европы по сексу?
Фото: Facebook/ekrānšāviņi
Egoiste
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В онлайн-журнале KLIK мы уже рассказывали о первом официальном чемпионате Европы по сексу, а также представляли участников соревнований. Хоть организаторы и считают секс как вид спорта логичным (президент SSF* Драган Братич имел амбиции сделать секс официальным видом спорта в Швеции), представители шведских спортивных организаций называют секс-чемпионат безумием. Тем не менее соревнования все равно состоялись и победитель также был определен, точнее - победительница. О ней и будет этот рассказ.

Соревнования проходили в течение двух месяцев в Гётеборге, в них приняли участие 19 участников со всего континента, включая Испанию, Италию, Францию, Украину, Грецию, Португалию. Большинство соревнующихся "спортсменов" - порнозвезды и модели OnlyFans.

В ходе шестинедельного чемпионата выступления участников оценивались в 16 дисциплинах. Продолжительность каждого "матча" - 45 минут, в течение которых участники могли продемонстрировать свои навыки в профессиональном сексе. Да, помимо жюри из трёх человек, в формировании итогового результата могли участвовать и зрители, наблюдавшие за соревнованиями в прямом эфире.

По данным официального сайта SSF, победительницей чемпионата Европы по сексу 2023 года стала 27-летняя хорватская порнозвезда Мария Задравец, также известная как "Сладкая Мэри" (Sweet Mery).

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