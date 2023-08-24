Предупредите детей: новый друг ребенка оказался преступником

В обычный вечер буднего дня в 22.30 12-летний мальчик получает запрос на добавление в друзья в Snapchat от пользователя Rosy_30082007. Snapchat - это платформа, один из принципов которой заключается в том, что сообщения, изображения и видео, отправляемые пользователями, доступны только в течение короткого времени. Мальчик принимает запрос на добавление в друзья и начинает болтать на английском со своей новой подругой Рози.