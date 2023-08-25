Экспертиза установила причину смерти мужчины, которого столкнули в бассейн пярнуского аквапарка

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти 27-летнего молодого человека стало механическое удушение в результате утопления в воде, - заявил прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Ольгерд Петерселль. - В ходе экспертизы не удалось выявить состояние здоровья, предшествовавшее утоплению".

Досудебное производство еще продолжается. Петерселль заявил, что, поскольку доказательства еще собираются, он не принял окончательного процессуального решения. Обвинение пока никому не предъявлено.