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Записки из Джакарты: дорогое пивко, дешёвая еда и "культура" на дорогах
Фото: No personīgā arhīva
Matīss Kleinbergs
, Apollo.lv sporta žurnālists
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Сборная Латвии выступает на чемпионате мира в индонезийском городе Джакарта. Абсолютно экзотическая среда, поэтому ниже небольшой рассказ о первых впечатлениях, с которыми столкнулся там парень из Латвии.

Я никогда не предполагал, что встречу свой день рождения на другом конце света, но это произошло. Хоть спортивные страсти и начались, на этот раз чуть больше о том, что я наблюдаю ежедневно.

Я ни в коем случае не пытаюсь копировать ветерана латвийской журналистики Яниса Матулиса, но и мне, приехав в другую страну, захотелось попробовать местное пиво. И еду.

Также удалось понаблюдать за местными особенностями дорожного движения, которые в первый момент заставляют схватиться за голову.

Подробнее об этом ниже.

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