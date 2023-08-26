Записки из Джакарты: дорогое пивко, дешёвая еда и "культура" на дорогах

Сборная Латвии выступает на чемпионате мира в индонезийском городе Джакарта. Абсолютно экзотическая среда, поэтому ниже небольшой рассказ о первых впечатлениях, с которыми столкнулся там парень из Латвии.
Я никогда не предполагал, что встречу свой день рождения на другом конце света, но это произошло. Хоть спортивные страсти и начались, на этот раз чуть больше о том, что я наблюдаю ежедневно.
Я ни в коем случае не пытаюсь копировать ветерана латвийской журналистики Яниса Матулиса, но и мне, приехав в другую страну, захотелось попробовать местное пиво. И еду.
Также удалось понаблюдать за местными особенностями дорожного движения, которые в первый момент заставляют схватиться за голову.