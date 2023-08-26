Фото ⟩ Пугающая находка: в стене дома в Эстонии обнаружили письмо о массовом убийстве

Но когда новая хозяйка дома в Йыгевамаа Анн неделю назад, делая дверной проем в стене кухни, нашла это письмо за опилочной плитой в щели между бревнами и начала разбираться в этой истории, у нее сразу возникла масса вопросов. Кто такая Вильма и кто ее бабушка? Где это произошло? Когда это вообще произошло?