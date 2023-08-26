Фото ⟩ Пугающая находка: в стене дома в Эстонии обнаружили письмо о массовом убийстве

"В нашей деревне случилось ужасное. Рутс Сукста убил трех человек и одного ранил, убиты были Катта Танвели, Лийтья Ромм и Раймонт Ромм, а ранен Эйке Кеввай". Вот что 26 мая бабушка написала Вильме. А потом очень подробно описала, как происходила расправа и как после этого Рутс застрелился сам. Запутанную и пугающую историю рассказывает издание Rus.Postimees.
Но когда новая хозяйка дома в Йыгевамаа Анн неделю назад, делая дверной проем в стене кухни, нашла это письмо за опилочной плитой в щели между бревнами и начала разбираться в этой истории, у нее сразу возникла масса вопросов. Кто такая Вильма и кто ее бабушка? Где это произошло? Когда это вообще произошло?