Многие нарушения прав человека в Китае широко известны. "Лагеря перевоспитания" уйгуров, репрессии против диссидентов, цензура в интернете и СМИ. Куда менее известное преступление - насильственное похищение органов у заключенных.
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Нелегальное извлечение органов у заключенных - реальность Китая, о которой стоит знать и в Латвии
В 2006 году юристы Дэвид Килгур и Дэвид Мэйтас выпустили отчет о своем расследовании обвинений Китая в нелегальном извлечении органов у заключенных - последователей движения Фалуньгун. Согласно отчету, в Китае "происходило и по сей день осуществляется крупномасштабное извлечение органов у последователей Фалуньгун".