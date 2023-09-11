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Нелегальное извлечение органов у заключенных - реальность Китая, о которой стоит знать и в Латвии

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Дэвид Мэйтас.
Дэвид Мэйтас. Фото: Shutterstock, TVNET kolāža

Многие нарушения прав человека в Китае широко известны. "Лагеря перевоспитания" уйгуров, репрессии против диссидентов, цензура в интернете и СМИ. Куда менее известное преступление - насильственное похищение органов у заключенных.

В 2006 году юристы Дэвид Килгур и Дэвид Мэйтас выпустили отчет о своем расследовании обвинений Китая в нелегальном извлечении органов у заключенных - последователей движения Фалуньгун. Согласно отчету, в Китае "происходило и по сей день осуществляется крупномасштабное извлечение органов у последователей Фалуньгун".

Дэвид Мэйтас до сих пор разъезжает по разным странам, рассказывая о преступлениях Китая и пытаясь добиться улучшения ситуации. С 21 по 25 августа Мэйтас посещал и Латвию, в том числе встретившись с некоторыми депутатами Сейма, а также приняв участие в Конференции по биоэтике. В это время с ним побеседовал и онлайн-журнал KLIK.

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