Записки из Джакарты: историческая победа глазами журналиста

В воскресенье, 27 августа, сборная Латвии выиграла у сборной Франции на чемпионате мира по баскетболу, обеспечив себе место среди 16 лучших команд турнира и при этом оставив французов "за бортом".

В послематчевом разговоре с журналистами Давис Бертанс назвал эту победу самой большой с 1935 года, когда латыши стали чемпионами Европы.