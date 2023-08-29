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Записки из Джакарты: историческая победа глазами журналиста

Apollo.lv Matīss Kleinbergs
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Фото: No personīgā arhīva

Может показаться, что стать свидетелем такой ​​большой победы вживую - это нечто грандиозное. Да и нет. Возможно, эмоции у экранов телевизора были гораздо более впечатляющими, но свою работу надо любить, поэтому поделюсь, как выглядело это знаменательное событие с точки зрения журналиста.

В воскресенье, 27 августа, сборная Латвии выиграла у сборной Франции на чемпионате мира по баскетболу, обеспечив себе место среди 16 лучших команд турнира и при этом оставив французов "за бортом".

В послематчевом разговоре с журналистами Давис Бертанс назвал эту победу самой большой с 1935 года, когда латыши стали чемпионами Европы.

Ощущение такого успеха с точки зрения журналиста сильно отличается от сидения перед телевизором или на трибунах. Есть плюсы и минусы. Ясно одно: у Латвии в Джакарте намного больше болельщиков, чем примерно 2000 приехавших граждан нашей страны. Для французских (очень снобистских) журналистов это была большая горечь, которую нужно было проглотить.

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