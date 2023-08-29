Записки из Джакарты: историческая победа глазами журналиста

Может показаться, что стать свидетелем такой большой победы вживую - это нечто грандиозное. Да и нет. Возможно, эмоции у экранов телевизора были гораздо более впечатляющими, но свою работу надо любить, поэтому поделюсь, как выглядело это знаменательное событие с точки зрения журналиста.
В воскресенье, 27 августа, сборная Латвии выиграла у сборной Франции на чемпионате мира по баскетболу, обеспечив себе место среди 16 лучших команд турнира и при этом оставив французов "за бортом".
В послематчевом разговоре с журналистами Давис Бертанс назвал эту победу самой большой с 1935 года, когда латыши стали чемпионами Европы.