Ср, 30.08.2023
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
LAT
Искать
Для абонентов

Никита Тарасов из Резекне: от съемок свадеб в 14 лет до работы с Little Big и Лободой

Раиса Смирнова
, Журналист RUS TVNET
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp
Фото: Личный архив Никиты Тарасова/ коллаж TVNET

21-летний видеограф и продюсер Никита Тарасов - из Резекне, но вот уже три года молодой человек живет в Риге. За последние шесть лет он успел поработать с такими артистами и группами, как Little Big, Элджей, Моргенштерн, Bermudu divstūris, Амината (Aminata), Светлана Лобода и другие. Да, Никита действительно начал свою карьеру, будучи совсем юным - свой первый заказ на видеосъемку он выполнил в 14 лет...

Фото: Личный архив Никиты Тарасова

Никита Тарасов родился в Лиепае, но потом родители переехали в Резекне. Именно там он жил и работал, пока не окончил школу. После выпуска парень понял, что надо перебираться в Ригу, потому что здесь больше знакомств и возможностей.

Видео для Аминаты

В Риге Никита решил учиться на продюсера и поступил в RISEBA. Сейчас он на четвертом курсе. По его мнению, это профессия, которая удачно дополняет то, чем он занимается практически с детства - видеосъемкой. 

Фото: Личный архив Никиты Тарасова

"С того момента, как у меня появился компьютер, я начал смотреть YouTube. Соответственно, появились какие-то мечты делать что-то похожее. Начал пробовать", - вспоминает начало своего творческого пути Никита.

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp

Ключевые слова

Наверх