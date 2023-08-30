Никита Тарасов из Резекне: от съемок свадеб в 14 лет до работы с Little Big и Лободой

21-летний видеограф и продюсер Никита Тарасов - из Резекне, но вот уже три года молодой человек живет в Риге. За последние шесть лет он успел поработать с такими артистами и группами, как Little Big, Элджей, Моргенштерн, Bermudu divstūris, Амината (Aminata), Светлана Лобода и другие. Да, Никита действительно начал свою карьеру, будучи совсем юным - свой первый заказ на видеосъемку он выполнил в 14 лет...
Никита Тарасов родился в Лиепае, но потом родители переехали в Резекне. Именно там он жил и работал, пока не окончил школу. После выпуска парень понял, что надо перебираться в Ригу, потому что здесь больше знакомств и возможностей.
Видео для Аминаты
В Риге Никита решил учиться на продюсера и поступил в RISEBA. Сейчас он на четвертом курсе. По его мнению, это профессия, которая удачно дополняет то, чем он занимается практически с детства - видеосъемкой.