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Елена Марга: возмущена Чичваркиным, восхищена Ринкевичем, воодушевлена демократией

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Елена Марга
Елена Марга Фото: Из личного архива Елены Марги

Специалист по этикету Елена Марга - из тех людей, кто за словом в карман не лезет. В социальных сетях часто можно увидеть ее высказывания по очень разным поводам - социальным, политическим, светским. Она посещает множество мероприятий, в том числе была и на инаугурации президента Латвии Эдгара Ринкевича. Поэтому и в интервью Klik было обсуждено множество разных тем.

Вопрос брезгливости

- А меня в Facebook забанили сегодня на три дня. Представляете? [интервью было взято 25 августа, на следующий день после Дня независимости Украины]

- А за что?

- Божена Рынска устроила дискуссию по поводу вчерашнего пикника Чичваркина. Я, естественно, возмущена этим мероприятием. Ну, и за некоторые мои фразы, видимо, на меня пожаловались.

- Почему вы возмущены пикником Чичваркина?

- Моя профессия - эксперт по вопросам этикета. Есть четыре градации: придворный, воинский, дипломатический, светский. Это разные уровни. И в той последовательности, как я их называю, у них у одного над другим приоритет. Мы с вами находимся в светской системе координат. Вы мне не начальник, я вам не начальник. Мы просто нормальные люди, которые беседуют на взаимно интересные темы.

А здесь, в этой истории, было предупреждение посольства Украины о недопустимости участия граждан Российской Федерации в мероприятиях, посвященных Дню независимости Украины. И игнорировать его недопустимо. Ни в коем случае.

Что получилось в итоге у господина Чичваркина с его пикником? Он минимизировал войну, настоящую войну, до уровня кремлевской мечты. "Ай, это такая специальная военная операция. Ай, ребята, давайте жить дружно". В итоге он получил фотографии украинцев, стоящих в очереди за его куском булки с котлетой. И там были люди в инвалидных колясках, с костылями, с украинскими флагами. И вот эта чудесная картинка в соответствии с нормативами Кремля.

Украинцы, оказывается, нас любят, ничего страшного не происходит. Ужасы военного времени, которые мы видим, - это все фокусы социальных сетей и так далее. Вот чего добился в итоге господин Чичваркин. А нужно было всего-навсего выполнить просьбу украинских дипломатов и устроить свое мероприятие в любом другом парке в любой другой день.

Контекст

24 августа 2023 года в честь Дня независимости Украины предприниматель Евгений Чичваркин провел в Верманском саду пикник. Несмотря на то, что до этого против проведения пикника высказалось посольство Украины в Латвии.

"Посольство Украины выступает против проведения любых мероприятий, посвященных Украине, с участием граждан России - государства-террориста, развязавшего жестокую войну против Украины.

Мы также выступаем против любых действий, в том числе через проведение таких мероприятий, которые направлены на "примирение" украинцев с россиянами, подавляющее большинство которых поддерживает войну России против Украины", - было сказано в заявлении посольства.

- Будто бы кажется, что сейчас любые средства на то, чтобы закончить войну, хороши. А потом будем разбираться, кто правильно что-то делал, а кто - нет.

- Знаете, это вопрос брезгливости. Российские граждане сейчас пытаются дистанцироваться от режима Путина, как они говорят. Но у меня к ним всегда вопрос, вот к тем, кто жил в Российской Федерации начиная с 2000 года. Скажите, пожалуйста, а вот эти силовики, на которых вы сейчас жалуетесь, а эти политики, они инопланетяне или это ваши бывшие знакомые? Может быть, это ваши родственники, это ваши друзья? Вы же сами строили свой путинский режим. Вы делали вид, что вас устраивают приписки на выборах? Вы делали вид, что все хорошо.

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