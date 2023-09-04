Елена Марга: возмущена Чичваркиным, восхищена Ринкевичем, воодушевлена демократией

Украинцы, оказывается, нас любят, ничего страшного не происходит. Ужасы военного времени, которые мы видим, - это все фокусы социальных сетей и так далее. Вот чего добился в итоге господин Чичваркин. А нужно было всего-навсего выполнить просьбу украинских дипломатов и устроить свое мероприятие в любом другом парке в любой другой день.

Контекст

24 августа 2023 года в честь Дня независимости Украины предприниматель Евгений Чичваркин провел в Верманском саду пикник. Несмотря на то, что до этого против проведения пикника высказалось посольство Украины в Латвии.

"Посольство Украины выступает против проведения любых мероприятий, посвященных Украине, с участием граждан России - государства-террориста, развязавшего жестокую войну против Украины.

Мы также выступаем против любых действий, в том числе через проведение таких мероприятий, которые направлены на "примирение" украинцев с россиянами, подавляющее большинство которых поддерживает войну России против Украины", - было сказано в заявлении посольства.