Елена Марга: возмущена Чичваркиным, восхищена Ринкевичем, воодушевлена демократией

Специалист по этикету Елена Марга - из тех людей, кто за словом в карман не лезет. В социальных сетях часто можно увидеть ее высказывания по очень разным поводам - социальным, политическим, светским. Она посещает множество мероприятий, в том числе была и на инаугурации президента Латвии Эдгара Ринкевича. Поэтому и в интервью Klik было обсуждено множество разных тем.
Вопрос брезгливости
- А меня в Facebook забанили сегодня на три дня. Представляете? [интервью было взято 25 августа, на следующий день после Дня независимости Украины]
- А за что?
- Божена Рынска устроила дискуссию по поводу вчерашнего пикника Чичваркина. Я, естественно, возмущена этим мероприятием. Ну, и за некоторые мои фразы, видимо, на меня пожаловались.
- Почему вы возмущены пикником Чичваркина?
- Моя профессия - эксперт по вопросам этикета. Есть четыре градации: придворный, воинский, дипломатический, светский. Это разные уровни. И в той последовательности, как я их называю, у них у одного над другим приоритет. Мы с вами находимся в светской системе координат. Вы мне не начальник, я вам не начальник. Мы просто нормальные люди, которые беседуют на взаимно интересные темы.
А здесь, в этой истории, было предупреждение посольства Украины о недопустимости участия граждан Российской Федерации в мероприятиях, посвященных Дню независимости Украины. И игнорировать его недопустимо. Ни в коем случае.
Что получилось в итоге у господина Чичваркина с его пикником? Он минимизировал войну, настоящую войну, до уровня кремлевской мечты. "Ай, это такая специальная военная операция. Ай, ребята, давайте жить дружно". В итоге он получил фотографии украинцев, стоящих в очереди за его куском булки с котлетой. И там были люди в инвалидных колясках, с костылями, с украинскими флагами. И вот эта чудесная картинка в соответствии с нормативами Кремля.
Украинцы, оказывается, нас любят, ничего страшного не происходит. Ужасы военного времени, которые мы видим, - это все фокусы социальных сетей и так далее. Вот чего добился в итоге господин Чичваркин. А нужно было всего-навсего выполнить просьбу украинских дипломатов и устроить свое мероприятие в любом другом парке в любой другой день.
Контекст
24 августа 2023 года в честь Дня независимости Украины предприниматель Евгений Чичваркин провел в Верманском саду пикник. Несмотря на то, что до этого против проведения пикника высказалось посольство Украины в Латвии.
"Посольство Украины выступает против проведения любых мероприятий, посвященных Украине, с участием граждан России - государства-террориста, развязавшего жестокую войну против Украины.
Мы также выступаем против любых действий, в том числе через проведение таких мероприятий, которые направлены на "примирение" украинцев с россиянами, подавляющее большинство которых поддерживает войну России против Украины", - было сказано в заявлении посольства.
- Будто бы кажется, что сейчас любые средства на то, чтобы закончить войну, хороши. А потом будем разбираться, кто правильно что-то делал, а кто - нет.