Частный дом сгорел за 2,5 часа. Хозяйка уверена, что все из-за солнечных панелей

Когда встал вопрос об электрификации дома, семья выбрала популярный метод солнечных панелей.

По словам Эдите, в случае классической электропроводки на нее еще пару лет назад пришлось бы потратить около 10 тысяч евро - из-за отдаления дома от линий электропередачи (сейчас цена, как рассказывает женщина, почти в два раза выше).

Вариант с панелями еще тогда был выгоднее более чем в два раза - найденная в интернете компания не только предложила самую выгодную цену в 3800 евро за оборудование и установку, но и оказалась свободной - ее сотрудники отозвались сразу.

"Полтора года мы были на вершине счастья. Электричества хватало на все", - описывает Эдите удобство наличия электричества в загородном доме. Говорит, что договор с установившей солнечные панели компанией не подписывала, а единственным документом осталась справка об оплате - она же, по словам Эдите, служила гарантией.

В середине декабря 2022 года стояла морозная погода - температура опускалась ниже -15 градусов, и Эдите включила генератор, чтобы зарядить аккумуляторы панелей. После чего, по ее словам, те стали издавать "пукающие" звуки и загорелись.

"Два с половиной часа, и дома нет", - печально резюмирует женщина.