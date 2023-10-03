Частный дом сгорел за 2,5 часа. Хозяйка уверена, что все из-за солнечных панелей

Семейный деревянный дом на родовой земле в Личупе Огрского края большая семья Эдите восстанавливала больше 15 лет - несмотря на то, что некоторые родственники давно проживают за границей. В строительстве фундамента, по рассказам Эдите, так и вовсе участвовало все село. "Это не просто дом. Это дом для души", - рассказала женщина Klik. Сейчас от него остались лишь обугленные стены.
Когда встал вопрос об электрификации дома, семья выбрала популярный метод солнечных панелей.
По словам Эдите, в случае классической электропроводки на нее еще пару лет назад пришлось бы потратить около 10 тысяч евро - из-за отдаления дома от линий электропередачи (сейчас цена, как рассказывает женщина, почти в два раза выше).
Вариант с панелями еще тогда был выгоднее более чем в два раза - найденная в интернете компания не только предложила самую выгодную цену в 3800 евро за оборудование и установку, но и оказалась свободной - ее сотрудники отозвались сразу.
"Полтора года мы были на вершине счастья. Электричества хватало на все", - описывает Эдите удобство наличия электричества в загородном доме. Говорит, что договор с установившей солнечные панели компанией не подписывала, а единственным документом осталась справка об оплате - она же, по словам Эдите, служила гарантией.
В середине декабря 2022 года стояла морозная погода - температура опускалась ниже -15 градусов, и Эдите включила генератор, чтобы зарядить аккумуляторы панелей. После чего, по ее словам, те стали издавать "пукающие" звуки и загорелись.
"Два с половиной часа, и дома нет", - печально резюмирует женщина.