Кредитная "ловушка" спасения от насилия, или О чем вам не говорит коллектор

Билет, чемодан, аэропорт - как латвийцы справляются с финансовыми трудностями, лаконично описывают представители заемщиков. По их мнению, поскольку жизнь продолжает дорожать, немало заемщиков "попадут в ловушку", и новая "волна отъездов" - лишь вопрос времени. По оценкам Латвийской ассоциации заемщиков, в настоящее время более 100 тысяч человек в Латвии испытывают трудности с различными платежами.
"Люди попадают в финансовые проблемы не только из-за своей безответственности. Еще и потому, что, например, женщина состояла в отношениях с жестоким мужчиной, который заставлял ее брать кредиты. Или женщина взяла кредит, чтобы выйти из жестоких отношений", - рассказывает юрист uzelpo.lv Инесе Римджус.
Она говорит, что лишь постепенно, в ходе беседы, в поисках пути решения финансового вопроса раскрывается трагедия жизни человека, в которой денежные трудности являются "самой маленькой проблемой".