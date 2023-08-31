Кредитная "ловушка" спасения от насилия, или О чем вам не говорит коллектор

"Люди попадают в финансовые проблемы не только из-за своей безответственности. Еще и потому, что, например, женщина состояла в отношениях с жестоким мужчиной, который заставлял ее брать кредиты. Или женщина взяла кредит, чтобы выйти из жестоких отношений", - рассказывает юрист uzelpo.lv Инесе Римджус.

Она говорит, что лишь постепенно, в ходе беседы, в поисках пути решения финансового вопроса раскрывается трагедия жизни человека, в которой денежные трудности являются "самой маленькой проблемой".