Фото ⟩ В Эстонии из популярного магазина изъяли запрещенную в ЕС одежду

В конце прошлой недели Rus.Postimees писал, что в эстонской версии интернет-магазина Sportland была выставлена на продажу одежда, которая по стандартам ЕС может представлять опасность для детей. Представительница магазина заверила, что вся продукция на данный момент изъята из продажи, сообщает Rus.Postimees.
При изготовлении одежды для детей в возрасте до 14 лет существуют конкретные требования безопасности. Недавно в системе RAPEX появилось предупреждение об обнаружении в продаже в Литве детской одежды, которая не соответствует стандартам ЕС. Точно такие же вещи Rus.Postimees обнаружил в продаже и в Эстонии.