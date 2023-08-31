В Эстонии пациентку задело грубое высказывание медсестры. Клиника извинилась за то, что возник языковой барьер

Читательница Rus.Postimees Александра, у которой оформлена рабочая страховка в частном медицинском центре Confido, столкнулась с неуважительным отношением медсестры из-за случайно брошенной фразы на русском языке, пишет портал. "За себя мне не обидно, эстонский я знаю. Но если бы это была моя коллега из Украины? Ей ответили бы так же?", - задается вопросом Александра.