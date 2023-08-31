Читательница Rus.Postimees Александра, у которой оформлена рабочая страховка в частном медицинском центре Confido, столкнулась с неуважительным отношением медсестры из-за случайно брошенной фразы на русском языке, пишет портал. "За себя мне не обидно, эстонский я знаю. Но если бы это была моя коллега из Украины? Ей ответили бы так же?", - задается вопросом Александра.
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В Эстонии пациентку задело грубое высказывание медсестры. Клиника извинилась за то, что возник языковой барьер
В начале августа Александре срочно потребовалось сдать кровь. "Мой работодатель оформил всем сотрудникам страховку в медицинском центре Confido. Так как среди моих коллег есть и украинцы, начальнице было важно обеспечить медицинское обслуживание на русском языке", - говорит Александра. Она позвонила врачу и получила направление на нужную ей услугу.