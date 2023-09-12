Кристина 10 лет проработала в банке и вдруг осознала, что занимается не своим делом

Оставила "стабильную" профессию

Кристина - кандидат в доктора экономических наук, 10 лет она проработала в банке.

"Вся моя жизнь была связана с банком. В школе, когда я выбирала себе профессию, на тот момент мне казалось, что банк - это стабильность, это престижность, и надо идти в экономику, даже не думая ни о чем", - рассказывает она.

Но жизнь молодой женщины сложилась по-другому. Окружение постоянно подталкивало Кристину в сторону дизайна.

"У меня мама - помощник архитектора, и я все время слышала все, что связано со строительством. Я очень хорошо разбираюсь в этом. А потом я встретила мужа, и он тоже в строительстве работает. И в какой-то момент я поняла, что меня "обложили" со всех сторон. Я поняла, что я делаю не то, что я хочу", - делится дизайнер.