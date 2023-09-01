"Помогу стать богатой. Дорого!" Бизнес по торговле мечтами в Латвии

Август 2023 года. Мы перенесли два последовательных глобальных кризиса: сначала глобальную пандемию, после нее - вторжение России в Украину. С марта 2022 года живем в Латвии с двухзначной инфляцией. Восемь месяцев инфляция в Латвии превышала 20%, и только в июле этого года она впервые опустилась ниже отметки в 10% (что, не будем забывать, по-прежнему огромный показатель). Как и все, и я со своей зарплаты могу позволить себе гораздо меньше, чем раньше. Высокие счета, труднодоступные цены в продуктовых магазинах, дороже стали каждый товар или услуга. Каждый тщательнее обдумывает, куда тратить свои деньги, и экономический рост тормозится. Создавать свой малый бизнес во время, когда окружающие считают каждый евро - очень рискованно. Процентные ставки по ипотечным кредитам унеслись на небывалые до сих пор высоты; одни платят огромные проценты, тогда как для других своя квартира еще какое-то время останется нереализованной мечтой, как будто мало стагнирующих зарплат.