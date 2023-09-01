Самый легкий способ, как наманифестировать миллион - за огромные деньги учить манифестировать других

Есть один совсем простой трюк, как из ничего создать все, что вы когда-нибудь хотели в жизни. И будете счастливы навечно! Так утверждают "коучи по манифестации", которые размножились с головокружительной скоростью и предлагают свои услуги по астрономическим ценам. Эти "умные коучи" утверждают, что помогут привлечь деньги, и публикуют анонимные отзывы о чуть ли не с неба свалившихся тысячах и путешествиях.
Август 2023 года. Мы перенесли два последовательных глобальных кризиса: сначала глобальную пандемию, после нее - вторжение России в Украину. С марта 2022 года живем в Латвии с двухзначной инфляцией. Восемь месяцев инфляция в Латвии превышала 20%, и только в июле этого года она впервые опустилась ниже отметки в 10% (что, не будем забывать, по-прежнему огромный показатель). Как и все, и я со своей зарплаты могу позволить себе гораздо меньше, чем раньше. Высокие счета, труднодоступные цены в продуктовых магазинах, дороже стали каждый товар или услуга. Каждый тщательнее обдумывает, куда тратить свои деньги, и экономический рост тормозится. Создавать свой малый бизнес во время, когда окружающие считают каждый евро - очень рискованно. Процентные ставки по ипотечным кредитам унеслись на небывалые до сих пор высоты; одни платят огромные проценты, тогда как для других своя квартира еще какое-то время останется нереализованной мечтой, как будто мало стагнирующих зарплат.
"Агате, что бы ты подумала, если бы я сказала тебе, что ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС существует версия реальности, в которой твои самые большие мечты и желания УЖЕ ЕСТЬ У ТЕБЯ?", - спрашивает упавшее в почтовый ящик электронной почты письмо от известного латвийского гуру по манифестации Лиене (настоящее имя Елена) Уресиной.
"Итак, представь на мгновение, что где-то во Вселенной есть такая версия тебя, которая уже живет жизнью твоей мечты! Тебе принадлежит удачный бизнес... У тебя теплые и сердечные отношения с семьей... Тебе никогда не надо тревожиться по поводу остатка на банковском счете... Но... как стать такой версией себя В ЭТОЙ РЕАЛЬНОСТИ? Начни с того, что просто осознай - это возможно!"
Спросишь, как это возможно? Совсем просто: купив курс Уресиной "Формулы богатства" за неполные 1700 евро. Однако за деньги не беспокойся, так как, как указывает Уресина, реальная стоимость восьми предварительно записанных секций составляет 2700 евро, четыре прямых эфира с возможность задавать вопросы стоят 4000 евро, а членство в Telegram-группе - вообще неоценимо. Так что на самом деле Лиене эту возможность практически дарит!
И она не единственная. "Через несколько дней после вызова на меня как с неба свалилось 20 000 [евро]", "Муж выиграл в лотерею пятизначную сумму", "На счет упала сумма. От неизвестного плательщика. Никто ничего не знает, в банке сказали, чтобы радовалась", - сообщают опубликованные Зане Милзараей отзывы от женщин, которые прошли ее "Денежный вызов". Он, как и "Формула богатства" Уресиной, обещает при помощи манифестации дать возможность начать новую, богатую жизнь, в которой всего хватает. Однако за более привлекательную цену - 11,11 евро.