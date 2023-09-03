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Видео ⟩ Эстонского бизнесмена обвинили в помощи Путину: "Я не должен вам говорить, кто наши клиенты"

Александра Саарнийт rus.postimees.ee
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Яхта Graceful.
Яхта Graceful. Фото: STRINGER/REUTERS

Эстонские компании в разгар войны в Украине и санкций Евросоюза участвуют в поставках запчастей для личной яхты президента России Владимира Путина, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Связанный с этими предприятиями бизнесмен отрицает обвинения.

Если, например, Владимиру Путину понадобятся запчасти для своей яхты, он сможет их получить независимо от санкций, введенных в отношении России, воюющей в Украине. Когда на его яхте сломалось сложное устройство - система MTU, эстонская компания Breezmarine согласилась не только купить и привезти в Россию необходимые экраны, но и помочь их перепрограммировать.

Система MTU, вышедшая из строя на яхте Graceful в сентябре 2021 года, представляет собой дисплей, на котором отображаются текущие показатели, связанные с работой двигателей, и через него эти параметры двигателей можно менять. Поначалу с заменой системы не торопились, ведь в распоряжении Путина была еще одна яхта - "Шахерезада". Но когда в Украине началась война, "Шахерезаду" арестовали и понадобилась Graceful. Поэтому начали искать посредника, который был бы готов получить запчасти для яхты в обход санкций, введенных в отношении России.

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