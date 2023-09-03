Видео ⟩ Эстонского бизнесмена обвинили в помощи Путину: "Я не должен вам говорить, кто наши клиенты"

Эстонские компании в разгар войны в Украине и санкций Евросоюза участвуют в поставках запчастей для личной яхты президента России Владимира Путина, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Связанный с этими предприятиями бизнесмен отрицает обвинения.
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Если, например, Владимиру Путину понадобятся запчасти для своей яхты, он сможет их получить независимо от санкций, введенных в отношении России, воюющей в Украине. Когда на его яхте сломалось сложное устройство - система MTU, эстонская компания Breezmarine согласилась не только купить и привезти в Россию необходимые экраны, но и помочь их перепрограммировать.