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Эксперт: эстонские торговцы не понимают, что оказывают себе медвежью услугу

Лийна Лакс rus.postimees.ee
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Главный экономист Luminor Eesti Ленно Уускюла.
Главный экономист Luminor Eesti Ленно Уускюла. Фото: Erakogu

Ленно Уускюла, главный экономист банка Luminor, делится своими мыслями о том, почему жители Эстонии не ощущают на своих кошельках разговоры о снижении инфляции и почему жизнь по-прежнему дорожает, об этом пишет Rus.Postimees.

В Эстонии поступки расходятся со словами: с одной стороны, уже несколько месяцев ведутся разговоры о том, что инфляция снижается, а сбережения населения растут, а с другой стороны, исследования показывают, что все дорожает и растет число людей, которые уже не могут позволить себе откладывать деньги.

Ленно Уускюла, главный экономист Luminor, считает, что существует ряд путающих факторов. Во-первых, люди часто смотрят на показатель инфляции в годовом исчислении.

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