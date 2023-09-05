Эксперт: эстонские торговцы не понимают, что оказывают себе медвежью услугу

В Эстонии поступки расходятся со словами: с одной стороны, уже несколько месяцев ведутся разговоры о том, что инфляция снижается, а сбережения населения растут, а с другой стороны, исследования показывают, что все дорожает и растет число людей, которые уже не могут позволить себе откладывать деньги.