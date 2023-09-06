Латвийская звезда телешоу имеет большой "опыт" мошенничества. Почему её никто не останавливает?

Несколько дней назад в социальных сетях распространилась публикация Санты Лубгане о мошенничестве SIA Studija ballītēm. Около 35 женщин и 40 детей пришли на мероприятие "Дочки-матери", где стали жертвами откровенного мошенничества. В этой организации работает звезда телешоу Вита Таубе, которая уже много лет занимается подобными схемами мошенничества. Объясняем, кто она такая и почему до сих пор продолжает свои махинации.
Санта поясняет: "Мне показалось, что я где-то видела эту женщину. Начиталась такого... Сериал Viņas melo labāk, Lauku sēta, Bez Tabu, мошенница! Как заснуть и что сказать ребенку? Я отбросила мысли в сторону. С наивной надеждой, что все будет хорошо и со мной этого не случится".
Пользователь соцсетей Дайнис объясняет её схему мошенничества: "Она собирает деньги за мероприятия, берет в долг на несколько дней, взывая к совести, но не возвращает деньги и винит только самих заемщиков, сваливая все на дорогую аренду, которую все равно не оплачивает. Одалживает небольшие суммы, чтобы избежать уголовной ответственности".