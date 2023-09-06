Латвийская звезда телешоу имеет большой "опыт" мошенничества. Почему её никто не останавливает?

Несколько дней назад в социальных сетях распространилась публикация Санты Лубгане о мошенничестве SIA Studija ballītēm. Около 35 женщин и 40 детей пришли на мероприятие "Дочки-матери", где стали жертвами откровенного мошенничества. В этой организации работает звезда телешоу Вита Таубе, которая уже много лет занимается подобными схемами мошенничества. Объясняем, кто она такая и почему до сих пор продолжает свои махинации.