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Латвийская звезда телешоу имеет большой "опыт" мошенничества. Почему её никто не останавливает?
Фото: Apollo.lv kolāža/TV3 publicitātes foto/Santa Lubgānes foto/LETA
Apollo.lv
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Несколько дней назад в социальных сетях распространилась публикация Санты Лубгане о мошенничестве SIA Studija ballītēm. Около 35 женщин и 40 детей пришли на мероприятие "Дочки-матери", где стали жертвами откровенного мошенничества. В этой организации работает звезда телешоу Вита Таубе, которая уже много лет занимается подобными схемами мошенничества. Объясняем, кто она такая и почему до сих пор продолжает свои махинации.

Санта поясняет: "Мне показалось, что я где-то видела эту женщину. Начиталась такого... Сериал Viņas melo labāk, Lauku sēta, Bez Tabu, мошенница! Как заснуть и что сказать ребенку? Я отбросила мысли в сторону. С наивной надеждой, что все будет хорошо и со мной этого не случится".

Пользователь соцсетей Дайнис объясняет её схему мошенничества: "Она собирает деньги за мероприятия, берет в долг на несколько дней, взывая к совести, но не возвращает деньги и винит только самих заемщиков, сваливая все на дорогую аренду, которую все равно не оплачивает. Одалживает небольшие суммы, чтобы избежать уголовной ответственности".

В подобном стиле высказываются и другие пользователи соцсетей.

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