"Была слишком доверчивой": спустя несколько месяцев после продажи дачи с продавца потребовали десятки тысяч евро

Минакова рассказала, что показала дом заинтересованной в покупке паре и подробно описала его состояние. Дом старый, построен почти сто лет назад, крыша не в лучшем состоянии, в некоторых местах проседает пол. "Они осмотрели его и сказали, что дом отличный. Мол, до этого им попадались дома в гораздо худшем состоянии", - сказала она.