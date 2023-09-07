Куда в конце концов попадает наша ненужная одежда?

Каждый раз, как мы ни посмотрим, в магазинах одежды и в интернете нас ждут тысячи новых товаров, треть их которых своего покупателя так и не дождется. Люди с легкостью покупают новые вещи, но уже вскоре с той же легкостью кладут их в коробку, обещающую ненужную одежду переработать или пожертвовать тем, кому она нужна больше. Однако в нашем мире "быстрой моды" большая часть использованной одежды не нужна никому и хранится в огромных кучах на свалках в Африке, Южной Америке и Азии, создавая ряд серьезных проблем.
Только в прошлом году из Евросоюза в другие страны было экспортировано 1,4 миллиона тонн пользованных текстильных изделий. Этот объем за последние двадцать лет удвоился, и эта тенденция, конечно, тесно связана с расцветом "быстрой моды". Производится все больше одежды, несмотря на то, что, по различным подсчетам, примерно треть и не продается.