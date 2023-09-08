Отвечает военный эксперт ⟩ Куда пропали дроны Bayraktar?

- В прошлом году, вскоре после начала полномасштабного вторжения, все говорили о турецких дронах Bayraktar и их достижениях в борьбе против россиян. В последнее время об использовании и достижениях Bayraktar слышно мало. Что произошло? Или же россияне научились справляться с ними?

- Bayraktar TB2 - дроны, которые получала Украина, прекрасная система в случае, если ПВО противника особо не работает. Россияне изначально не устанавливали противовоздушную оборону, так как считали, что быстро победят в этой войне. Когда линия фронта стала становиться более статичной, они начали создавать защиту - артиллерию, минные поля, траншеи. В том числе и интегрированную систему ПВО с разными слоями противовоздушной обороны. Начиная с ПЗРК и комплексов "Оса", затем "Бук", а потом - и "С-300" с "С-400". В этой среде Bayraktar действовать не могут, так как радары противника их видят. Чтобы снова можно было использовать Bayraktar иди подобные дроны, сначала нужно уничтожить российскую ПВО.

Bayraktar TB2 наиболее успешно проявил себя в Карабахской войне в октябре 2020 года. Причиной тому было применение израильских дронов Harpy, при помощи которых были полностью уничтожены системы противовоздушной обороны Армении. Примерно 80-90% систем армянской ПВО уничтожили именно Harpy. Это дроны-камикадзе без камеры, но у них есть сенсоры, которые ищут излучение радаров. Harpy находят радаров и ныряют вниз, врезаются в цель и уничтожают ее. Теперь есть и улучшенные версии Harpy, оборудованные камерами, системами GPS и так далее.

Еще есть израильские дроны Harop с видеокамерами, которыми управляют операторы - залетают на территорию противника и ищут цели таким образом. Украина такие дроны не получила, поэтому ей приходится использовать другие дроны, чтобы искать системы российских ПВО. И потом уничтожать их ракетами GMLRS или артиллерийскими снарядами Excalibur. Когда украинцы видят, что российские системы ПВО уже не работают, они могут послать в бой и Bayraktar. Сейчас же это было бы растратой ценных ресурсов, поэтому они этого не делают.