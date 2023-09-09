Сентябрь 1932 года. Одиннадцать пар ботинок качаются высоко над панорамой Нью-Йорка. Внизу весь город, все страну охватила безработица и незнание в виде Великой депрессии, однако на 49-й улице на западе Нью-Йорка создается так называемая опора надежды - небоскреб в стиле Art Deco, который в конце концов станет центральной постройкой Центра Рокфеллера. Строители едят в обеденный перерыв, прикуривают сигареты и болтают. На знаменитой фотографии выглядит так, что их абсолютно не тревожит избранное место отдыха - узкая железная балка высоко над городскими улицами. Однако история, которая скрывается за этой фотографией, неясная, таинственная и захватывающая.