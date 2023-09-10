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Исчезнуть на повороте дороги: таинственная судьба студентки-медика
Фото: Wikimedia commons / Fotokolāža
TVNET
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Исчезновение Мауры Мюррей, возможно, одна из самых известных и обсуждаемых нерешенных загадок XXI века. Это дело часто называют первой неразрешенной загадкой в век социальных сетей, так как за пять дней до исчезновения Мюррей публично стала доступна социальная сеть Facebook. Есть бесчисленное количество сайтов и передач, посвященных выяснению правды, впрочем, что произошло с Мюррей в тот роковой день 9 февраля 2004 года, непонятно до сих пор.

9 февраля 2004 года в 19:29 Фейт Вестмен из Хаверхилла, Нью-Гэмпшир, сообщила в местную полицию о происшествии на шоссе 112. Черный автомобиль марки Saturn застрял в сугробе недалеко от дома женщины. Диспетчер поблагодарил ее и направил на место происшествия экипаж. В 19:42 полиция получила еще один звонок по поводу этого случая. На этот раз звонил водитель автобуса Буч Атвуд, который сообщил, что в результате происшествия пострадала молодая женщина, которая сильно замерзла, однако травм не получила.

Атвуд рассказал, что на месте аварии предлагал женщине вызвать помощь, однако она сказала, что уже успела связаться со спасателями. Несмотря на это Атвуд, который жил менее чем в 100 метрах от места аварии, пошел домой, позвонил в полицию и сказал, что из своего дома машину женщины не видит, однако заметил несколько проехавших мимо автомобилей.

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