Комментирует Лусис ⟩ Почему латвийские спортсмены хороши во всем, кроме футбола?

Помню, как несколько лет назад я тоже немного участвовал в ребрендинге сборной Латвии по футболу, чтобы своими текстами помочь создать более полный и эмоциональный образ сборной в рекламном ролике. Сейчас как-то кажется, что эта реклама была гораздо лучше, чем достижения сборной, и хорошо, что их хотя бы назвали "11 волками", а не "11 рысями".

Если взглянуть на мировой рейтинг FIFA, то сборная Латвии на данный момент занимает 134-е место. За Соломоновыми Островами - умеренно развитым островным государством в юго-западной части Тихого океана. И за Антигуа и Барбудой. Это такое государство в Северной Америке, состоящее из трех крупных островов и нескольких поменьше. Из всех островов только два населены. В этой стране проживает 93 тысячи жителей.