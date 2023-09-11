Отвечает военный эксперт ⟩ Дадут ли результат атаки украинских дронов на территории России?

- Каково ваше мнение о налетах украинских дронов на российские аэродромы и другие места? Имеют ли они удерживающий эффект, или же дают украинцам практическую пользу?

- Украинцы этими налетами дронов делают три вещи. Одна из них психологическая война - они приводят войну в Россию. Кроме того, украинцы и сторонники Украины чувствуют себя лучше, если осуществляются такие атаки на военные цели в России.

Вторая цель - обеспечить превентивное влияние. Если украинцы при помощи беспилотников могут уничтожать цели внутри России, то россиянам придется дважды подумать, атаковать ли снова этой зимой украинские системы отопления и электроэнергии.

Ведь, если россияне будут это делать, то украинцы разрушат российские электросети и отопительные системы. Если вы погрузите Киев во тьму, будьте добры получить и тьму в Москве. Вы уничтожаете отопление в Чернигове? Как Смоленску понравится замерзнуть зимой?