Отвечает военный эксперт ⟩ Дадут ли результат атаки украинских дронов на территории России?

Украинцы могут атаковать российские города, аэродромы, военные объекты, так как 90% российских систем противовоздушной обороны (ПВО) находятся на южном и восточном фронте в Украине, пытаясь удержать "Байрактары" и "МиГи" украинцев от бомбардировки российских траншей. На вопросы онлайн-журнала Klik отвечает итальянский военный эксперт Томас Тайнер.
- Каково ваше мнение о налетах украинских дронов на российские аэродромы и другие места? Имеют ли они удерживающий эффект, или же дают украинцам практическую пользу?
- Украинцы этими налетами дронов делают три вещи. Одна из них психологическая война - они приводят войну в Россию. Кроме того, украинцы и сторонники Украины чувствуют себя лучше, если осуществляются такие атаки на военные цели в России.
Вторая цель - обеспечить превентивное влияние. Если украинцы при помощи беспилотников могут уничтожать цели внутри России, то россиянам придется дважды подумать, атаковать ли снова этой зимой украинские системы отопления и электроэнергии.
Ведь, если россияне будут это делать, то украинцы разрушат российские электросети и отопительные системы. Если вы погрузите Киев во тьму, будьте добры получить и тьму в Москве. Вы уничтожаете отопление в Чернигове? Как Смоленску понравится замерзнуть зимой?