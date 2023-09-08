Скидки для избранных: есть ли в магазинах Эстонии дискриминация?

Уже несколько торговых сетей стали предлагать различные скидки, которые доступны только с помощью приложения на смартфоне. Еще в начале этого года на эстонском рынке появилось приложение Lidl Plus, которое заменяет традиционную карту клиента. Через приложение пользователи получают купоны со скидками, которые могут достигать 50 процентов. Обычной привычной для жителей Эстонии пластиковой карты постоянного клиента в магазинах Lidl нет.