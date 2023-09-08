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Скидки для избранных: есть ли в магазинах Эстонии дискриминация?

София Солдатенко rus.postimees.ee
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Скидки в магазине Maxima. Фото иллюстративное.
Скидки в магазине Maxima. Фото иллюстративное. Фото: Mailiis Ollino

Все больше торговых сетей начинают использовать собственные приложения, которые позволяют клиентам получать товары по более выгодным ценам. Но не является ли это дискриминацией людей без смартфонов, то есть в основном пожилых? Разбирается Rus.Postimees.

Уже несколько торговых сетей стали предлагать различные скидки, которые доступны только с помощью приложения на смартфоне. Еще в начале этого года на эстонском рынке появилось приложение Lidl Plus, которое заменяет традиционную карту клиента. Через приложение пользователи получают купоны со скидками, которые могут достигать 50 процентов. Обычной привычной для жителей Эстонии пластиковой карты постоянного клиента в магазинах Lidl нет.

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