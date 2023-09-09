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Выздоровление - вопрос жизни и смерти: кто такие "Анонимные наркоманы"?

Диана Харламова
, журналист
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Наркотики. Фото иллюстративное.
Наркотики. Фото иллюстративное. Фото: Postimees

Наркомания остается серьезной проблемой для такой маленькой страны, как Эстония. Но почему-то тема зависимости считается табуированной и обсуждается мало. Rus.Postimees поговорил с членами сообщества "Анонимных наркоманов", чтобы убедиться: шанс излечиться от зависимости есть. 

Первая группа "Анонимных наркоманов" (здесь и далее - АН) - была образована в 1953 году в США. В Эстонии первая группа появилась в начале двухтысячных. На сегодняшний день в Таллинне четыре группы - три русскоязычных, одна эстоноязычная. Еще две группы есть в Нарве и в Йыхви.

АН существует за счет добровольных пожертвований - по кругу пускается шапка, деньги идут на аренду помещения, литературу, необходимые вещи для работы групп и на донесение информации до зависимых, которые все еще страдают. "Мы опираемся только на собственные силы и отказываемся от материальной помощи извне, стараемся ни от кого не зависеть и не быть никому должными. В АН все равны, собрания участники проводят по очереди, существует четкая ротация. Все на добровольной анонимной основе", - поясняет наш первый герой, один из членов АН Сергей (имя изменено), которому сейчас 39 лет.

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