Выздоровление - вопрос жизни и смерти: кто такие "Анонимные наркоманы"?

Первая группа "Анонимных наркоманов" (здесь и далее - АН) - была образована в 1953 году в США. В Эстонии первая группа появилась в начале двухтысячных. На сегодняшний день в Таллинне четыре группы - три русскоязычных, одна эстоноязычная. Еще две группы есть в Нарве и в Йыхви.

АН существует за счет добровольных пожертвований - по кругу пускается шапка, деньги идут на аренду помещения, литературу, необходимые вещи для работы групп и на донесение информации до зависимых, которые все еще страдают. "Мы опираемся только на собственные силы и отказываемся от материальной помощи извне, стараемся ни от кого не зависеть и не быть никому должными. В АН все равны, собрания участники проводят по очереди, существует четкая ротация. Все на добровольной анонимной основе", - поясняет наш первый герой, один из членов АН Сергей (имя изменено), которому сейчас 39 лет.