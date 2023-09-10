В непосредственной близости от автовокзала в центре Таллинна стоит заброшенный жилой дом, состояние которого годами остается неизменным. По словам владельца дома, выгоднее построить новый дом, чем отремонтировать старый, сообщает Rus.Postimees.
Для абонентов
В центре Таллинна почти 20 лет стоит заброшенный дом. Его восстановлению мешает ряд обстоятельств
Двухэтажный жилой дом пустует уже много лет, второй этаж здания частично сгорел. В фотоархиве Postimees есть фотографии улицы Юхкентали, сделанные в 2006 году: уже тогда состояние дома было плачевным. Однако некоторые квартиры были пригодны для проживания как минимум до 2011 года и сдавались в аренду через порталы недвижимости.