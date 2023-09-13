Эксклюзивно для Klik ⟩ Актер и режиссер Джон Малкович: "Жизнь - чрезвычайно дорогая штука"

Леопольдштадт - еврейский квартал Вены. В конце XIX века - процветающий район. На горизонте новая эпоха, и большая семья еврейских интеллектуалов, проживающих в Австро-Венгерской империи, собралась на праздничный ужин. В стране, где живут славяне, немцы, венгры и евреи, существует хрупкий баланс - по крайней мере пока в людях есть человечность. Но новая эпоха грозит изменить порядок вещей... Такова основная идея пьесы "Леопольдштадт" самого известного на сегодняшний день британского драматурга Тома Стоппарда, которая в постановке великого американского актера и режиссера Джона Малковича впервые увидит свет 15 сентября на сцене Большого зала театра "Дайлес".
В Леопольдштадте и других кварталах Вены жили люди, которым суждено было изменить представления всего человечества о действительности - от психоанализа до экономических теорий. Наиболее влиятельные авангардные произведения искусства и музыка XX века были созданы здесь художниками еврейского происхождения. По трагической иронии судьбы Адольф Гитлер тоже провел свою юность в Вене, а Рига, страны Балтии, Польша и Украина стали последними остановками в тяжелой судьбе многих евреев. Оба тоталитарных режима Европы XX века разрушили независимые государства и превратили Восточную Европу в зону беззакония, где убийства совершались в промышленных масштабах.
Воссоздавая этот знаменательный этап в истории европейской культуры и политики, Том Стоппард вдохновлялся творчеством Артура Шницлера (Arthur Schnitzler, 1862-1931), австрийского драматурга еврейского происхождения, писателя и представителя венского модернизма. Зигмунд Фрейд, отец психоанализа, называл его своим "психическим близнецом", поэтому имена Шницлера и Фрейда регулярно упоминаются персонажами пьесы.
Еще одной из многих значимых, характерных для эпохи вставок является упоминание Симфонии № 2 "Воскресение" австрийского композитора Густава Малера. Ей суждено было стать одним из самых успешных и популярных произведений композитора при его жизни. Участие хора в структуре симфонии заставило опытных слушателей найти близкое сходство с решением 9-й симфонии Бетховена, однако решение автора стабилизировать финал симфонии на соло сопрано, хотя и потребовал немало сил и нервов, придал произведению независимость от оригинального творческого почерка. Исследуя пьесу, немного коснемся и камертона Малера в беседе с Джоном Малковичем.
На пресс-конференции в зеркальном зале второго этажа театра "Дайлес" режиссер высоко оценил профессиональную подготовку актеров театра и рассказал, что репетиции зачастую не обходятся без шуток, часть из которых можно отнести к черному юмору. Обыгрывая операцию на правом глазу, которая прошла в больнице имени Паула Страдиня, Малкович добавил: "Актеры [театра "Дайлес"] настолько яркие, что чуть не обожгли мне глаза!".
Когда знакомство с идеями нового сезона закончилось, мы с самим шутником сели подальше от прожекторов, поскольку они заметно раздражали здоровый глаз мэтра. В каком-то смысле здесь тоже есть место метафоре: во время разговора у меня возникло ощущение, что я сижу напротив звезды мирового кино и театра, а заинтересованного, да - тоже заметно уставшего, но глубоко- думающего и вежливого человека.
Что вас привлекло в работе Тома Стоппарда настолько, что вы захотели ее поставить?
Когда мы с Юрисом Жагарсом обсуждали, что, наверное, не будет такой уж большой трагедией, если я поставлю одну пьесу и в театре "Дайлес", я упомянул ему, что много слышал о "Леопольдштадте" от своих друзей, которые видели спектакль в Лондоне. Тот факт, что действие пьесы происходит в Вене, полностью входит в сферу моих интересов, как и Тома [Стоппарда], когда он начал над ней работать.
Вена была для меня очень важным городом с детства. Я провел там много времени в детстве и много работал в более поздние годы, и продолжаю работать до сих пор. Действие пьесы начинается на рубеже веков, когда происходит переломный момент в новую эпоху, и в ней участвует весьма разнообразный букет отраслей: музыка, прикладное искусство, психология и психиатрия, литература... Я довольно много изучал этот поворотный момент, движимый личным интересом.
В начале пьесы упоминается композитор Густав Малер и что он планировал поехать на Парижскую выставку и привезти туда своих филармоников, чтобы "насолить французам", сыграв свою Симфонию № 2. Первая часть, которая называется "Траурная церемония" (Totenfeier), имеет одновременно героический и предупреждающий тон. Продолжая об этой интонации, ощущают ли герои пьесы смену эпох, которая стремительно приближается и совсем скоро безвозвратно изменит их жизнь?