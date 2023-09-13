Эксклюзивно для Klik ⟩ Актер и режиссер Джон Малкович: "Жизнь - чрезвычайно дорогая штука"

Директор театра "Дайлес" Юрис Жагарс, Джон Малкович и британская режиссер Эми Милберн, чей спектакль "Ритуальное убийство порядочного мальчика" будет показан зрителям 27 сентября в Малом зале. Фото: Juris Lisovs / TVNET

На пресс-конференции в зеркальном зале второго этажа театра "Дайлес" режиссер высоко оценил профессиональную подготовку актеров театра и рассказал, что репетиции зачастую не обходятся без шуток, часть из которых можно отнести к черному юмору. Обыгрывая операцию на правом глазу, которая прошла в больнице имени Паула Страдиня, Малкович добавил: "Актеры [театра "Дайлес"] настолько яркие, что чуть не обожгли мне глаза!".

Когда знакомство с идеями нового сезона закончилось, мы с самим шутником сели подальше от прожекторов, поскольку они заметно раздражали здоровый глаз мэтра. В каком-то смысле здесь тоже есть место метафоре: во время разговора у меня возникло ощущение, что я сижу напротив звезды мирового кино и театра, а заинтересованного, да - тоже заметно уставшего, но глубоко- думающего и вежливого человека.

Фото: Juris Lisovs / TVNET

Что вас привлекло в работе Тома Стоппарда настолько, что вы захотели ее поставить?

Когда мы с Юрисом Жагарсом обсуждали, что, наверное, не будет такой уж большой трагедией, если я поставлю одну пьесу и в театре "Дайлес", я упомянул ему, что много слышал о "Леопольдштадте" от своих друзей, которые видели спектакль в Лондоне. Тот факт, что действие пьесы происходит в Вене, полностью входит в сферу моих интересов, как и Тома [Стоппарда], когда он начал над ней работать.