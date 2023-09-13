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Эксклюзивно для Klik ⟩ Актер и режиссер Джон Малкович: "Жизнь - чрезвычайно дорогая штука"
Джон Малкович Фото: Juris Lisovs / TVNET
Toms Treibergs
, TVNET Kultūra redaktors
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Леопольдштадт - еврейский квартал Вены. В конце XIX века - процветающий район. На горизонте новая эпоха, и большая семья еврейских интеллектуалов, проживающих в Австро-Венгерской империи, собралась на праздничный ужин. В стране, где живут славяне, немцы, венгры и евреи, существует хрупкий баланс - по крайней мере пока в людях есть человечность. Но новая эпоха грозит изменить порядок вещей... Такова основная идея пьесы "Леопольдштадт" самого известного на сегодняшний день британского драматурга Тома Стоппарда, которая в постановке великого американского актера и режиссера Джона Малковича впервые увидит свет 15 сентября на сцене Большого зала театра "Дайлес".

В Леопольдштадте и других кварталах Вены жили люди, которым суждено было изменить представления всего человечества о действительности - от психоанализа до экономических теорий. Наиболее влиятельные авангардные произведения искусства и музыка XX века были созданы здесь художниками еврейского происхождения. По трагической иронии судьбы Адольф Гитлер тоже провел свою юность в Вене, а Рига, страны Балтии, Польша и Украина стали последними остановками в тяжелой судьбе многих евреев. Оба тоталитарных режима Европы XX века разрушили независимые государства и превратили Восточную Европу в зону беззакония, где убийства совершались в промышленных масштабах.

Воссоздавая этот знаменательный этап в истории европейской культуры и политики, Том Стоппард вдохновлялся творчеством Артура Шницлера (Arthur Schnitzler, 1862-1931), австрийского драматурга еврейского происхождения, писателя и представителя венского модернизма. Зигмунд Фрейд, отец психоанализа, называл его своим "психическим близнецом", поэтому имена Шницлера и Фрейда регулярно упоминаются персонажами пьесы.

Драматург Том Стоппард с премией "Тони" за пьесу "Леопольдштадт" в июне этого года в Нью-Йорке.
Драматург Том Стоппард с премией "Тони" за пьесу "Леопольдштадт" в июне этого года в Нью-Йорке. Фото: AP/Scanpix

Еще одной из многих значимых, характерных для эпохи вставок является упоминание Симфонии № 2 "Воскресение" австрийского композитора Густава Малера. Ей суждено было стать одним из самых успешных и популярных произведений композитора при его жизни. Участие хора в структуре симфонии заставило опытных слушателей найти близкое сходство с решением 9-й симфонии Бетховена, однако решение автора стабилизировать финал симфонии на соло сопрано, хотя и потребовал немало сил и нервов, придал произведению независимость от оригинального творческого почерка. Исследуя пьесу, немного коснемся и камертона Малера в беседе с Джоном Малковичем.

Директор театра "Дайлес" Юрис Жагарс, Джон Малкович и британская режиссер Эми Милберн, чей спектакль "Ритуальное убийство порядочного мальчика" будет показан зрителям 27 сентября в Малом зале.
Директор театра "Дайлес" Юрис Жагарс, Джон Малкович и британская режиссер Эми Милберн, чей спектакль "Ритуальное убийство порядочного мальчика" будет показан зрителям 27 сентября в Малом зале. Фото: Juris Lisovs / TVNET

На пресс-конференции в зеркальном зале второго этажа театра "Дайлес" режиссер высоко оценил профессиональную подготовку актеров театра и рассказал, что репетиции зачастую не обходятся без шуток, часть из которых можно отнести к черному юмору. Обыгрывая операцию на правом глазу, которая прошла в больнице имени Паула Страдиня, Малкович добавил: "Актеры [театра "Дайлес"] настолько яркие, что чуть не обожгли мне глаза!".

Когда знакомство с идеями нового сезона закончилось, мы с самим шутником сели подальше от прожекторов, поскольку они заметно раздражали здоровый глаз мэтра. В каком-то смысле здесь тоже есть место метафоре: во время разговора у меня возникло ощущение, что я сижу напротив звезды мирового кино и театра, а заинтересованного, да - тоже заметно уставшего, но глубоко- думающего и вежливого человека.

Фото: Juris Lisovs / TVNET

Что вас привлекло в работе Тома Стоппарда настолько, что вы захотели ее поставить?

Когда мы с Юрисом Жагарсом обсуждали, что, наверное, не будет такой уж большой трагедией, если я поставлю одну пьесу и в театре "Дайлес", я упомянул ему, что много слышал о "Леопольдштадте" от своих друзей, которые видели спектакль в Лондоне. Тот факт, что действие пьесы происходит в Вене, полностью входит в сферу моих интересов, как и Тома [Стоппарда], когда он начал над ней работать.

Вена была для меня очень важным городом с детства. Я провел там много времени в детстве и много работал в более поздние годы, и продолжаю работать до сих пор. Действие пьесы начинается на рубеже веков, когда происходит переломный момент в новую эпоху, и в ней участвует весьма разнообразный букет отраслей: музыка, прикладное искусство, психология и психиатрия, литература... Я довольно много изучал этот поворотный момент, движимый личным интересом.

В начале пьесы упоминается композитор Густав Малер и что он планировал поехать на Парижскую выставку и привезти туда своих филармоников, чтобы "насолить французам", сыграв свою Симфонию № 2. Первая часть, которая называется "Траурная церемония" (Totenfeier), имеет одновременно героический и предупреждающий тон. Продолжая об этой интонации, ощущают ли герои пьесы смену эпох, которая стремительно приближается и совсем скоро безвозвратно изменит их жизнь?

Каждый из членов семьи Мерцев-Якобовицев имеет свою точку зрения на происходящее вокруг. Например, бабушка Эмилия боится, что [в семейном кругу] исчезнет соблюдение еврейских законов и традиций. Ее сын Герман и дочь Ева не придерживаются еврейского образа жизни как такового, к тому же Герман обратился в католицизм. Он твердо убежден, что будущее всей семьи тесно связано - и, следовательно, зависит от того, что они венцы. Австрийцы, австрийские евреи. Для Германа очень важно, чтобы их приняли и оценили в Вене. В нем есть определенная уверенность в том, что, несмотря на различные новости о мировых событиях, дела пойдут к лучшему. Да, пару лет все действительно шло в этом направлении, но мы не показываем этот период в постановке.

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