Тренер Артура Жагарса: "Мы много ругались и говорили с ним и его родителями"

Жагарc набирал в среднем 12,4 очка и отдавал 7,4 передачи в восьми матчах чемпионата мира. Всего он 59 раз ассистировал своим партнёрам по команде, что стало лучшим результатом на турнире.

В матче за пятое место против Литвы Жагарс набрал всего четыре очка, но сделал 17 результативных передач, побив рекорд чемпионата мира. Латвийский баскетболист также был включён во второй символический состав турнира.

В кулуарах говорят, что Жагарс своей яркой игрой привлёк внимание клубов Евролиги и даже Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). К удивлению многих, полузащитник является свободным агентом и не имеет работы.

"Жагарс начал тренироваться с ребятами на два года старше (1998 года рождения), первые годы тренировался у Мартиньша Фомина. Он был со мной с U-11 до U-17", - вспоминает тренер Дома спорта "Даугава" (DSN) Оттерсон.

"Играя среди ребят на два года старше, он не растерялся - был метким. Талант был заметен сразу. С самого начала проявилось хорошее взаимопонимание и координация", - продолжает тренер.

"Он также был лидером среди мальчиков на год старше. Среди мальчиков на два года старше была большая разница в росте и весе, когда началось половое созревание. Он обладал лидерскими качествами и огромным желанием всегда и везде побеждать. Он выделялся своим спортивным духом".

Шесть лет назад, будучи подростком, Жагарс переехал в Испанию, где продолжил баскетбольную карьеру в клубной системе бадалонского "Ховентута". Травмы и недоверие тренеров помешали полузащитнику полностью реализовать свой талант.

Оттерсон вспоминает, что у Жагарса на родине были хорошие тренировочные условия, но ему нужен был следующий шаг в развитии карьеры - больше ежедневной конкуренции, борьбы за выживание и игровых минут.