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Видео ⟩ В Эстонии установили "танк", к которому изредка несут цветы

Денис Антонов rus.postimees.ee
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В Палдиски обнаружен объект, внешне похожий на легкий танк M551 "Шеридан", относящийся к классу бронированных десантно-штурмовых машин армии США. Корреспондент Rus.Postimees попытался выяснить, кто хозяин бронемашины и для чего она стоит в десяти минутах ходьбы от центральной площади города.

Среди плодовых деревьев и ухоженных грядок, заборов и теплиц, практически в самом сердце Палдиски стоит искусно сделанный объект из листового железа. Размером с большой минивен, он имеет не только все, что положено быть бронемашине снаружи, но и посадочные места внутри. Попытки отыскать автора успешно провалились, но мы нашли тех, кто рассказал нам о нем и его творчестве. 

Некоторые местные жители считают, что этот арт-объект является альтернативой нарвскому памятнику "Танк Т-34".
Некоторые местные жители считают, что этот арт-объект является альтернативой нарвскому памятнику "Танк Т-34". Фото: Денис Антонов
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