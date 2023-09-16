21 февраля 2018 года Лига Скромане с сестрой Илзе отправилась в штат Керала в Индии, чтобы посетить занятия в Аюрведическом центре дхармы и исцеления. Поездка оказалась роковой. 14 марта Лига пропала. Ее тело было найдено 20 апреля. Изуродованное, а голова - отделена. В декабре прошлого года суд в Индии решил, что в изнасиловании и убийстве уроженки Латвии виновны двое местных мужчин. Обоих приговорили к пожизненным срокам. Однако парень Лиги Эндрю Джордан уверен, что осужденные невиновны в смерти Лиги.
Друг убитой в Индии Лиги Скромане: Я на 100% уверен, что официальная версия не соответствует действительности
В разговоре с онлайн-журналом Klik Эндрю говорит: "Есть достаточно много доказательств, которые свидетельствуют о том, что виновные просто хотели избежать ответственности и полиция пыталась замести это под ковер, поэтому нашла двух местных, на которых можно свалить вину, только чтобы можно было успокоить семью Лиги и закрыть дело как можно быстрее, чтобы оно не привлекло слишком много внимания".