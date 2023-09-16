Друг убитой в Индии Лиги Скромане: Я на 100% уверен, что официальная версия не соответствует действительности

В разговоре с онлайн-журналом Klik Эндрю говорит: "Есть достаточно много доказательств, которые свидетельствуют о том, что виновные просто хотели избежать ответственности и полиция пыталась замести это под ковер, поэтому нашла двух местных, на которых можно свалить вину, только чтобы можно было успокоить семью Лиги и закрыть дело как можно быстрее, чтобы оно не привлекло слишком много внимания".