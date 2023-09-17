Распространение Covid-19 растет, и нам придется с ним уживаться. Перевощиков о факторах риска

Холодный период года, как всегда, приходит с болезнями и вспышками вирусов. Несмотря на то, что многим хотелось бы думать, что самый распространенный в последние годы вирус, крупнейшая беда и раскалыватель общества Covid-19 больше не существует, он не только по-прежнему есть, но и доминирует над другими вирусными инфекциями. Больше об актуальном в связи с Covid-19 и сезоном вирусов выяснили в разговоре с эпидемиологом и представителем Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрием Перевощиковым.
"Как водится, осенью возрастает заболеваемость респираторными инфекциями, в том числе и Covid-19. О росте заболеваемости этой инфекцией, прежде всего, свидетельствует доля положительных проб. Если в летние месяцы она составляла 5-10%, то за последние две недели достигла в среднем 24%. Более чем в два раза вырос показатель именно по тестам.
Конечно, нужно отметить, что не осуществляется полного, тотального тестирования, потому что много что изменилось в течение этого года.
Во-вторых, важно смотреть, что происходит в больницах. Критическая ситуация, которая были и может возникнуть, связана с нагрузкой именно в стационарах первичной и вторичной помощи. Здесь также наблюдается рост.