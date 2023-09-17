Распространение Covid-19 растет, и нам придется с ним уживаться. Перевощиков о факторах риска

"Как водится, осенью возрастает заболеваемость респираторными инфекциями, в том числе и Covid-19. О росте заболеваемости этой инфекцией, прежде всего, свидетельствует доля положительных проб. Если в летние месяцы она составляла 5-10%, то за последние две недели достигла в среднем 24%. Более чем в два раза вырос показатель именно по тестам.

Конечно, нужно отметить, что не осуществляется полного, тотального тестирования, потому что много что изменилось в течение этого года.

Во-вторых, важно смотреть, что происходит в больницах. Критическая ситуация, которая были и может возникнуть, связана с нагрузкой именно в стационарах первичной и вторичной помощи. Здесь также наблюдается рост.