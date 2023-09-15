"Зеленский - кровавый клоун". Мамыкин стал гостем пропагандистской телепередачи в РФ и высмеял Бучу

"Царьград" - кремлевский пропагандистский канал шовинистического и имперского содержания, открыто оправдывающий военное вторжение России в Украину. Программа, в которой откровенно пророссийский депутат парламента от Латвии беседовала с ведущим Юрием Пронько, была посвящена ситуации в Украине с акцентом на президента страны Владимира Зеленского.

Знакомство с Зеленским

Мамыкин рассказывает о Зеленском: "Я был знаком с ним до того, как он стал заниматься политикой. Я знаю хорошего и милого Володю Зеленского. Я совершенно не знаком с ним как с политиком. (...) Я ужасаюсь, конечно, всему тому, что слышу каждый день". Именно так Мамыкин описывает изменения в Зеленском, как бы давая понять, что с приходом в политику он стал противоположностью "хорошему и милому".

"Я тоже был журналистом, работал на местной рижской радиостанции, и мы очень плотно обсуждали каждый год, каждое лето в концертном зале "Дзинтари" фестиваль КВН. И, естественно, Зеленский со своей командой приезжал и общался с журналистами.