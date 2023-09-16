Клинический психолог: моему младшему пациенту с мыслями о суициде было шесть лет

В августе в Таллинне похоронили подростка, который покончил с собой. Статистика гласит, что в Эстонии это происходит далеко не один раз в год. Например, в 2020 году десять детей лишили себя жизни. Несмотря на то, что важность проблем с душевным здоровьем общество начинает осознавать, число подростковых депрессий и попыток суицидов растет. Этот факт подтверждают специальные исследования.

Сегодняшние дети и молодые люди все чаще сталкиваются с тем, что из-за психологических проблем они не могут выходить на улицу, заниматься повседневными делами, контактировать с людьми. Они плохо себя чувствуют, но помощи вовремя не получают. Случается, что в какой-то момент такой ребенок или молодой человек приходит к мысли, что не хочет больше жить.