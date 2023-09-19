КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС ⟩ Закон ночной тишины, или Как испортить город

Недавно на платформе общественных инициатив ManaBalss.lv появилась новая забавная инициатива - ввести в стране "закон о сне", который будет определять, что сон начинается в 23:00 и длится до 6:00. Никакого шума в это время. Это немного похоже на комендантский час, но неважно.
"Ночной покой жителей нарушают развлекательные заведения, где до рассвета звучат десятки басов. Террасы, песнопения на которых слышны всю ночь. Мероприятия и концерты без ограничений по звуку и времени. Рычат глушители мотоциклов. Всякие другие шумы, нарушающие ночной сон", - пишет в инициативе автор Майя Крастиня.
Вот прочитал это и подумал - за исключением мотоциклов, рев которых даже в дневное время раздражает не меньше, здесь перечислены, в принципе, все крутые вещи, которые делают город городом. Давайте будем реалистами - город существует не для того, чтобы пересидеть рабочий день с 9 до 18, а для того, чтобы сполна насладиться остатком дня.