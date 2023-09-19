Вт, 19.09.2023
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
LAT
Искать
Для абонентов
КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС ⟩ Закон ночной тишины, или Как испортить город
Фото: shutterstock.com
Toms Lūsis
, TVNET publicists
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp

Недавно на платформе общественных инициатив ManaBalss.lv появилась новая забавная инициатива - ввести в стране "закон о сне", который будет определять, что сон начинается в 23:00 и длится до 6:00. Никакого шума в это время. Это немного похоже на комендантский час, но неважно.

"Ночной покой жителей нарушают развлекательные заведения, где до рассвета звучат десятки басов. Террасы, песнопения на которых слышны всю ночь. Мероприятия и концерты без ограничений по звуку и времени. Рычат глушители мотоциклов. Всякие другие шумы, нарушающие ночной сон", - пишет в инициативе автор Майя Крастиня.

Вот прочитал это и подумал - за исключением мотоциклов, рев которых даже в дневное время раздражает не меньше, здесь перечислены, в принципе, все крутые вещи, которые делают город городом. Давайте будем реалистами - город существует не для того, чтобы пересидеть рабочий день с 9 до 18, а для того, чтобы сполна насладиться остатком дня.

Здесь, правда, сразу следует добавить, что все упомянутые неприятные шумы наиболее характерны именно для центра Риги, а не для ее окрестностей. И именно против шума в центре города автор инициативы уже давно выступает в социальных сетях. Все летние концерты на Андрейсале были особенно плохими и громкими, ночные клубы тоже бессмысленны, потому что "ночные клубы - это не культура", однако Крастиня дает понять, что в принципе любой шум не нужен независимо от его происхождения: "Мне все равно, что это - кино, театр или клуб, который не дает мне спать в 4 утра".

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp

Ключевые слова

Наверх