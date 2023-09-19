КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС ⟩ Закон ночной тишины, или Как испортить город

Вот прочитал это и подумал - за исключением мотоциклов, рев которых даже в дневное время раздражает не меньше, здесь перечислены, в принципе, все крутые вещи, которые делают город городом. Давайте будем реалистами - город существует не для того, чтобы пересидеть рабочий день с 9 до 18, а для того, чтобы сполна насладиться остатком дня.

Здесь, правда, сразу следует добавить, что все упомянутые неприятные шумы наиболее характерны именно для центра Риги, а не для ее окрестностей. И именно против шума в центре города автор инициативы уже давно выступает в социальных сетях. Все летние концерты на Андрейсале были особенно плохими и громкими, ночные клубы тоже бессмысленны, потому что "ночные клубы - это не культура", однако Крастиня дает понять, что в принципе любой шум не нужен независимо от его происхождения: "Мне все равно, что это - кино, театр или клуб, который не дает мне спать в 4 утра".