"Зайчик, у тебя все получится"! Как 59-летняя ученая стала жертвой цифрового мошенничества и отдала 35 тысяч евро

59-летняя исследователь Илзе думала, что заработает много денег, инвестируя в международную платформу финансового рынка, однако в реальности она отдала мошенникам взятые в быстрых кредитах деньги, которые, работая на госслужбе, зарабатывала бы почти три года. Она - одна из многих сотен жителей Латвии, которые, сами подтверждая платежи, попали в ловушку цифровых мошенников.
В первом полугодии 2023 года в Госполиции было зарегистрировано 167 случаев инвестиционного мошенничества; причиненный ущерб превышает 1,5 миллиона евро. В свою очередь подсчеты четырех крупнейших банков свидетельствуют, что в этом году у клиентов, которые сами делали перевод, выманили уже 5,9 миллиона евро. Ежегодно у клиентов банков выманивают более 10 миллионов евро.