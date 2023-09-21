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В сарае отца убитой Юстине щенка месяцами держали в темноте
Фото: TVNET kolāža
TVNET
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Прошло три месяца с тех пор, как по подозрению в убийстве маленькой Юстине были задержаны ее отец Владимир Рейников и мачеха Сандра Рейникова. Дом в Роговке, где жила многодетная семья, зарос травой - в нем никто не живет.

Это лето в Роговке было насыщенным: с плетением цветочных мандал, "восоруошаной" (vosoruošona, или vasarēšana), медитацией с тибетской звучащей чашей, звуками церковного органа и поэтическим слэмом Rogovkys dzejis voga. Однако деревня в Наутренской волости, известная как колыбель латгальской культуры, так и не смогла оправиться от трагедии, потрясшей всю Латвию в начале лета.

Этот дом для нас табу

Недалеко от перекрестка, где в конце XVIII века началась история Роговки, стоит заросший и полуразрушенный дом, в котором Рейниковы прожили неполный год.

Местные, проезжая мимо, долго смотрят в запыленные окна, за которыми еще несколько месяцев назад разворачивалась драма многодетной семьи.

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