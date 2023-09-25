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Жизнь в "студенческом мегаполисе" в Уппсале: баланс качественных "тусовок" и интенсивного обучения бесплатно
Фото: Borisb17/"Shutterstock"
Apollo.lv Pauls Jānis Siksnis
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Наверняка не только у меня есть такое чувство, но меня очень смущает тот факт, что в настоящее время я не планирую посещать никакие учебные заведения. Формально я все еще считаюсь студентом Уппсальского университета, но серьезно приступать к учебе мне придется только в январе. Поэтому, как и следовало ожидать, меня охватила волна ностальгии, и я решил оглянуться на один из самых приятных опытов в моей жизни. Я знаю, что большая часть латвийских абитуриентов тоже хочет учиться за границей, поэтому надеюсь, что этот взгляд назад придаст вам сил и уверенности, когда вы будете готовиться к предстоящему серьезному испытанию.

Большой выбор: Великобритания, Нидерланды или Швеция?

Решение об учебе в Швеции я принял не сразу, так как предварительно рассматривал другие варианты. Университет Уппсалы был фактически последним вариантом.

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